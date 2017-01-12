 

Трамп не отказывается от истребителя F-35

 

Избранный президент США Дональд Трамп не отказывается от истребителя F-35, заверил сенаторов в четверг кандидат в министры обороны США Джеймс Мэттис.

Ранее Трамп пригрозил отказаться от F-35 производства Lockheed Martin и выбрать другой самолет для Пентагона, такой как F-18 Super Hornet корпорации Boeing. Трамп объяснил это огромными перерасходами и задержкой в реализации проекта F-35, который уже начал поступать в войска. Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.

"F-35 критически важен для нашего собственного превосходства в воздухе благодаря характеристикам малозаметности, электронике, возможностям… Избранный президент говорил о стоимости, но он ни в коем случае не показывал, что не поддерживает программу, он просто хочет как можно больше эффекта от потраченных денег", — заявил Мэттис на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по вооруженным силам.

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