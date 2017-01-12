 

Сорос потерял миллиард долларов из-за Трампа

 

Инвестор-миллиардер Джордж Сорос потерял около миллиарда долларов на ставках против рынка во время ралли, возникшего после избрания на пост президента США Дональда Трампа, сообщает The Daily Telegraph.

Сорос занял осторожную позицию перед выборами и окончательно переквалифицировался в «медведя» (то есть, играющего на понижение участника рынка) после оглашения результатов.

В целом, за год активы его инвесткомпании Soros Fund Management выросли на 5 процентов, что оказалось несколько хуже средних показателей по рынку.

Сорос являлся сторонником кандидата от демократов Хиллари Клинтон и пожертвовал ей около 25 миллионов долларов.

Джордж Сорос прославился тем, что в 1992 году сумел заработать около миллиарда долларов на крахе британского фунта стерлингов. После этого он приобрел репутацию человека, который «разорил Банк Англии».

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