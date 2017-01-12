Премьер Испании не согласится на независимость Каталонии

Председатель правительства Испании Мариано Рахой заверил в четверг, что не даст согласия на проведение референдума о независимости Каталонии, передает ТАСС.

Премьер призвал власти региона к диалогу и "поиску общего языка". "Мы готовы обсуждать все вопросы: бюджет, инвестиции, темы, которые затрагивают каждодневную жизнь людей", - подчеркнул Рахой. "Я хочу ясно дать понять, что не дам согласия на проведение референдума, который посягает на единство Испании, национальный суверенитет и равенство испанцев", - пообещал глава правительства.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке Испании. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября 2016 года парламент области одобрил резолюцию о проведении референдума о независимости не позже конца сентября текущего года.