 

Грабители Кардашьян предстанут перед судом

 

Власти Франции предъявили обвинения четырем задержанным в рамках расследования по делу об ограблении звезды американских реалити-шоу Ким Кардашьян в Париже, передает телеканал BFMTV.

Двое задержанных, мужчины 63 и 44 лет обвиняются в вооруженном ограблении, 64-летнему фигуранту следствия предъявлены обвинения в хранении краденого, еще один 27-летний мужчина обвиняется в причастности к ограблению. По данным телеканала, последний обвиняемый является братом водителя Кардашьян, освобожденного в среду.

Ограбление Кардашьян произошло в ночь на 3 октября в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. У американки были похищены шкатулка с драгоценностями на сумму около 5 миллионов евро и кольцо стоимостью 4 миллиона евро. Также грабители унесли два мобильных телефона.

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