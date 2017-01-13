 

Индийский солдат застрелил 4 сослуживцев из-за еды

 

В индийском восточном штате Бихар солдат открыл огонь по сослуживцам, убив четырех из них, передает Синьхуа. 

«Инцидент произошел во время официального брифинга персонала Центральных сил безопасности на промышленных объектах в городе Аурангабад, примерно в 120 километрах от административного центра штата Патна. Солдат внезапно открыл огонь по сослуживцам, убив двоих на месте и ранив еще двоих»,- сообщил представитель полиции на условиях анонимности.

Раненые позже скончались в местной больнице, сообщил представитель, добавив, что обвиняемый задержан, ведется расследование инцидента.

Инцидент произошел через день после того, как пограничник разместил три видео в социальной сети, на которых показано, что солдатам на передовых позициях предоставляют питание очень плохого качества, и им часто приходится ложиться спать на голодный желудок, не смотря на то, что они проводят многие часы в очень холодных условиях.

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