 

Мать задушила свою 14-летнюю дочь haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафикгызы, собкор 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу 36-летней жительницы Массалинского района Зулейхи Джафаровой, которая задушила собственную 14-летнюю дочь, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно обвинению, Зулейха Джафарова в августе 2016 года в собственной квартире задушила свою дочь Эльшану Джафарову. Мотивом преступления стала поруганная честь семьи.

Когда Зулейха Джафарова повела свою дочь на обследование, врачи сказали, что она уже не девственница. Напуганная мать тут же обратилась в прокуратуру с просьбой провести судмедэкспертизу на факт изнасилования несовершеннолетней. После этого 14-летняя Эльшана Джафарова призналась в том, что вступила в половую связь со своим двоюродным братом Фуадом.

Зулейха Джафарова полностью признала свою вину и сказала, что убила дочь из-за того, что она не слушалась ее и чтобы смыть позор с семьи.

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