На днях появилось сообщение о том, что на Ясамальском кладбище была разграблена могила. Воры-вандалы похитили надгробную плиту. Полиция Ясамальского района Баку в настоящее время ищет преступников, но обращает на себя внимание тот факт, что в Азербайджане в последние годы все чаще встречаются случаи краж на кладбищах.

Преступники не брезгуют ничем: похищают с могил мраморные вазы для цветов, сами цветы, ограждения вокруг могил. Все это вызывает вопросы, касающиеся охраны кладбищ.

Корреспонденты haqqin.az решили разобраться в этой проблеме и побывали на Ясамальском кладбище. Нам удалось побеседовать с одним из сотрудников, работающих в этом месте последнего упокоения людей. На правах анонимности он сообщил, что кражи происходят в основном в ночное время. Работа у кладбищенских сторожей заканчивается в 17.00. Но сам погост открыт до утра, так что любой человек может попасть сюда.

Собеседник подтвердил, что кражи с могил стали обычным делом: «Иногда родственники покойного жалуются, но мы ничего не можем поделать"

Салман Мамедов, мастер, работающий с надгробными плитами говорит, что цена одной из них, изготовленной из красного гранита составляет 6-7 тысяч манатов. «До девальвации цена не превышала 6 тысяч манатов, а сейчас может доходить до 10 тысяч. Видимо, расхитители могил в курсе цен на гранит и мрамор», - предполагает Мамедов.

Находящийся неподалеку мастер подключается к разговору: «Воруют не только дорогие надгробия, и со старых могил уносят плиты. Затем стирают прежнюю надпись и продают плиту как новую, манатов за 300-400».

Со слов мастеров, доходит до того, что разграблению подвергаются могилы еще до захоронения покойников: "Вечером приготовим 5-6 мешков цемента, с расчетом на то, что завтра будем работать. А утром их уже нет».

Местные муллы же, даже не дослушав вопрос заявляют, что ничего не слышали о кражах и рекомендуют уточнить у руководства погоста. «Этим занимается полиция, мы же ничего не знаем», заявил пожилой человек, который 35 лет служит муллой на кладбище.

Кстати, высказываются предположения, что похищение плит и мраморных ваз может быть напрямую связано с местными мастерскими, занимающимися изготовлением надгробий.

"Ясамальское кладбище - большая территория, здесь есть сотни и сотни могил. Родственники погребенных здесь обеспокоены. Поэтому возникла идея установить камеры для наблюдения за кладбищами. Возможно, этот вопрос будет решен руководством», - сказал один из сторожей.

Только неподалеку кладбища есть как минимум четыре мастерские, занимающиеся изготовлением надгробий из мрамора и гранита. Работающий в одной из них Адалет Юсифов утверждает, что после подорожания доллара количество заказов на дорогие надгробия уменьшилось. Сейчас, по его словам, надгробие за 1500-2000 манатов считается самым дорогим заказом.

"За последние 6 месяцев мы ни разу не делали надгробные статуи, а раньше как минимум раз в месяц мы занимались их изготовлением", - сказал мастер.

Юсифов считает, что похищенные мраморные вазы, плиты вполне могут сдавать в другие мастерские, но только не находящиеся поблизости. «В Азербайджане каждый знает работу друг друга. И в цехах, находящихся рядом с кладбищем с таким безобразием не смирятся», уверен Юсифов.

Кстати, как сообщили работники мастерских, за последние 6 месяцев более чем на 40% подорожал мрамор и гранит. А в сравнении с прошлым годом цена на эти материалы, импортируемые из Китая, Украины, Молдовы и Индии стала выше на 90%.

Так что если подорожание будет продолжаться, то к каждой могиле нужно будет приставить персонального сторожа.