У Азербайджана отобрали мифическую олимпийскую медаль

Азербайджанский тяжелоатлет Интигам Заиров не получит серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что перепроверка допинг-пробы Заирова, взятой у него в Лондоне четыре года назад, дала положительный результат. В его крови обнаружен дегидрохлорметилтестостерон (туринабол). Интигам лишается 6-го места, которое он занял на Играх 2012 года, и должен вернуть диплом, врученный ему.

Напомним, что Заиров выступал в Лондоне в весовой категории до 94 кг. После массовых дисквалификаций в тяжелой атлетике, решения о которых были приняты после перепроверки допинг-проб, инициированной МОК, Заиров (94 кг) поднялся с 6-го места на 2-е. Но было ясно, что и сам Интигам может оказаться в числе дисквалифицированных, так как ранее сообщалось, что он не прошел перепроверку ни Пекина-2008, ни Лондона-2012.

«Нам предлагают получить серебряную медаль, а потом, если у Заирова в крови действительно обнаружат допинг, вернуть ее, - говорил в начале этой недели вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде. - Мы так не хотим. Не стоит спешить. Не хотим сначала радоваться, а потом огорчаться из-за отнятой награды. Расследование продолжается».

Увы, итоги расследования получились не радостными для Азербайджана. 11-я медаль Лондона, о которой мы уже начали мечтать, уплыла, так и не став нашей.

Возвращаясь к Интигаму Заирову, скажем, что, помимо всего прочего, он был дисквалифицирован на 8 лет по итогам чемпионата мира-2015 в Хьюстоне. Его дисквалификация завершится в 2023 году.

Кроме Заирова, после ЧМ-2015 были наказаны еще пять азербайджанских тяжелоатлетов. Среди тех, кто получил 8-летнюю дисквалификацию, и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Валентин Христов, который был нашей главной надеждой на медаль в тяжелой атлетике в Рио-2016, но, как и вся сборная Азербайджана, остался вне Игр.

Также на 8 лет были дисквалифицированы Эльхан Алигулизаде, Фиридун Гулиев и Сильвия Ангелова, а Дадаш Дадашбейли, который в отличие от других впервые попался на допинге, получил 4 года дисквалификации.

Досталось нашим штангистам и после перепроверки допинг-тестов Пекина и Лондона. Наряду с Заировым, были аннулированы результаты Боянки Костовой, Низами Пашаева и Сардара Гасанова. Но ни один из них не был в числе призеров, поэтому Азербайджан не лишился олимпийских медалей в тяжелой атлетике. Куда обиднее то, что на допинге попался борец греко-римского стиля Виталий Рагимов. Он был серебряным призером Олимпиады в Пекине, и после его дисквалификации у Азербайджана стало на одну олимпийскую медаль меньше. Теперь их шесть: золото, серебро и четыре бронзы.

Но это ничто по сравнению с тем, какой неприятный сюрприз устроил МОК Китаю. В четверг было объявлено, что китайцы лишатся трех золотых медалей домашней Олимпиады 2008 года. Китайские тяжелоатлетки Цао Лэй (75 кг), Чэнь Сеся (48 кг) и Лю Чуньхун (69 кг) лишены высших наград из-за допинга.

Без бронзы Пекина, завоеванной в толкании ядра, осталась белоруска Надежда Остапчук. Также в четверг были дисквалифицированы следующие спортсмены, не попавшие в число призеров: белорусская легкоатлетка Дарья Пчельник (Пекин), турецкая штангистка Сибель Шимшек и армянский тяжелоатлет Норайр Варданян.