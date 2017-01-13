 

Венгрия выдворяет все НПО Сороса

 

Венгрия намерена ликвидировать все неправительственные организации, финансируемые миллиардером Джорджем Соросом, заявил зампред правящей партии "Фидес" Силард Немет. Об этом сообщает Budapest Business Journal

По словам политика, Будапешт будет "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты" для того, чтобы "выдворить" из Венгрии неправительственные организации, связанные с миллиардером.

"Фальшивые общественные организации империи Сороса получают деньги за то, что служат интересам глобального капитализма и поддерживают главенство принципов политкорректности над интересами национальных правительств", — заявил Немет.

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