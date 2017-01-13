 

SOCAR выставит на приватизацию свои дочерние предприятия

 

В будущем Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) может провести IPO (первичное размещение акций) своих дочерних предприятий, сказал Эльхан Гасанов, директор по инвестициям и операциям SOCAR Capital - подразделения азербайджанской нефтегазовой компании, действующего на рынке ценных бумаг, передает Trend.

Вместе с тем Гасанов отметил, что пока нет точных сроков и списка предприятий, чьи акции могут быть выставлены на продажу.

Согласно "Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики", правительство может рассмотреть вопрос проведения IPO на местном рынке некоторых предприятий национальных нефтяных компаний, например, занимающихся производством полимера или розничной продажей топлива. По мнению авторов документа, такой подход может помочь компаниям получить доступ к дополнительным финансам.

Отметим, SOCAR занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, добычей нефти, нефтепродуктов и газа, их транспортировкой, импортом и экспортом, а также снабжением населения газом. В настоящее время в состав SOCAR входит более 30 совместных предприятий, 18 операционных компаний и порядка 30 различных структур, в том числе заводы и институты.

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