 

Сирия обвинила Израиль в нанесении удара по военному аэродрому

 

Власти Сирии обвинили Израиль в нанесении удара по военному аэродрому Меззе на юго-западе Дамаска, сообщает ВВС.

В окрестностях произошла серия взрывов, информации о жертвах и пострадавших пока нет, передают мировые информационные агентства со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

Оно процитировало заявление сирийской правительственной армии, в котором говорится, что удар по аэродрому был нанесен с территории Израиля.

По одним данным, речь идет о ракетном обстреле, по другим - об авианалете. По данным агентства SANA, на место взрывов выехали машины скорой помощи.

Сирийское армейское командование предупредило Израиль о последствиях, которые повлечет за собой "вопиющее нападение".

Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения.

Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал.

При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболлах".

Авиабаза Меззе является крупным стратегическим объектом размещения отрядов сирийской республиканской гвардии.

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