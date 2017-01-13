 

Активисты хотят сорвать инаугурацию Трампа

 

Тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.

Кроме того, они хотят - также с помощью демонстраций и перекрывания дорог - помешать проведению традиционного инаугурационного бала. "Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране", - заявил организатор акции Дэвид Терстон.

Устроители обещают и другие "сюрпризы", но при этом опасаются столкновений со сторонниками Трампа.

В общей сложности разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне в день приведения нового президента США к присяге получили 27 инициативных групп. Это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы.

Ожидается, что инаугурацию Трампа посетят 800 тысяч зрителей. Обеспечивать их безопасность призваны более 15 тысяч силовиков.

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