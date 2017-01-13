Ассанж готов сдаться в обмен на Мэннинга

Если уходящий президент США Барак Обама помилует информатора сайта WikiLeaks Челси Мэннинга, то основатель ресурса Джулиан Ассанж согласится на экстрадицию в Соединенные Штаты. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сайта WikiLeaks.

«Если Обама помилует Мэннинга, Ассанж согласится на выдачу в США, несмотря на явную неконституционность дела, заведенного министерством юстиции», — говорится в твите.

До конца президентского срока Обамы осталась неделя. 20 января в должность главы государства вступит республиканец Дональд Трамп.

Информатор WikiLeaks, рядовой американской армии Бредли Мэннинг, впоследствии сменивший пол, был арестован в мае 2010-го. Его обвинили в передаче около 700 тысяч секретных документов, касавшихся военных операций США в Ираке и Афганистане. Самой известной утечкой стала 39-минутная видеозапись убийства американскими военными мирных жителей в Ираке.

В августе 2013-го Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он добился судебного решения о том, что юридически является женщиной по имени Челси.

За время нахождения в тюрьме, по словам адвокатов Мэннинг, осужденная предприняла две попытки самоубийства.

Джулиан Ассанж — австралийский журналист, основавший WikiLeaks в 2006 году. На ресурсе публикуются секретные и разоблачительные документы и материалы.

С 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Свою вину журналист отрицает и опасается, что после выдачи шведским властям Стокгольм экстрадирует его в США.