В Казахстане фальшивомонетчики напечатали миллионы фальшивых тенге

Сотрудники службы экономических расследований ДГД по Алматинской области пресекли деятельность подпольного цеха по производству фальшивых денег номиналом в тысячу, две и десять тысяч тенге, сообщает Informburo.

На след служба вышла, когда задержала 33-летнюю гражданку Казахстана, у которой были обнаружены и изъяты 1,2 миллиона фальшивых тенге.

"В ходе проведения дальнейшей проверки выяснилось, что на территории города Алматы была установлена типография, где изготавливались фальшивые денежные средства", – пояснили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В ходе обыска цеха полицейские нашли образцы, с которых распечатывались фальшивки, листы формата А-4 и цветной принтер.

"По итогам ряда оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного расследования общая сумма изъятых фальшивых денежных средств составила 2,5 миллиона тенге", – отметили в департаменте.