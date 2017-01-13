 

В Сальвадоре не произошло ни одного убийства впервые за два года

 

В Сальвадоре, который занимает одно из первых мест в мире по числу убийств, впервые с января 2015 года за сутки не был убит ни один человек, передает ВВС.

Директор национальной полиции Говард Котто заявил вчера на пресс-конференции, что за предыдущий день не поступило ни одного сообщения об убийстве.

Последний раз такое случалось в этой центральноамериканской стране, страдающий от бандитских конфликтов, 22 января 2015 года, пишет Ассошиэйтед пресс. Еще один день без убийств случился в 2013 году, а в 2012 года было целых два дня, когда никто не был застрелен.

В Сальвадоре живут примерно 6 млн человек. В 2016 году в среднем происходило 14,4 убийства в день.

Пик насилия был зафиксирован в 2015 году, когда на 100 тыс. жителей приходилось 104 убийства. Это был самый высокий показатель в мире среди стран, в которых не ведутся боевые действия.

В 2016 году власти зафиксировали 20-процентное снижение числа убийств (до 81,2 на 100 тыс. человек), после того как усилили борьбу с криминальными группировками. Однако Сальвадор остается одной из самых опасных стран по уровню насилия. В наступившем году, как сообщает полиция, были убиты уже более 100 человек.

Полиция не смогла объяснить, почему в эту среду страна прожила без убийств. Однако власти поспешили заверить, что они не заключали перемирия с бандитами.

Криминальные банды в Сальвадоре, известные как "Мара Сальватруча" (Mara Salvatrucha), которые обеспечивают такую высокую статистику по убийствам, занимаются наркобизнесом, грабежами и рэкетом. Изначально они формировались в Лос-Анджелесе в 1980-е годы из числа сальвадорских мигрантов. После окончания войны в этой стране в 1992 году многие вернулись из США на родину и сформировали там свои банды.

Наибольшее число преступлений в Сальвадоре связано с противостоянием группировок "Мара Сальватруча" и "Баррио 18". В апреле 2016 года президент страны Санчес Серен начал кампанию по борьбе с бандами.

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