В Баку ограбили известных певцов

В Баку на территории Бинагадинского района ограблены певцы Рамал Исрафилов и Интизар Мамедов, сообщает Report.

Согласно информации, певец Рамал Исрафилов вышел со свадьбы и направлялся домой. В это время неизвестные на автомобиле преградили путь его автомобилю и, угрожая ножом, потребовали у него деньги. Забрав все деньги, заработанные певцом на свадьбе, преступники скрылись с места происшествия.

В этот же день также на территории Бинагадинского района аналогичный случай произошел с бывшим членом группы Şeron, руководителем группы Şadan Интизаром Мамедовым. Двое неизвестных преградили путь певцу и потребовали у него деньги. Они забрали заработанные им на свадьбе деньги и покинули территорию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, выяснилось, что разбой совершили пять членов одной группировки. Сотрудники РУП задержали четверых из них - Вазеха Валех оглу Багирова (известного по прозвищу Васька, ранее судимого за убийство), Гюндуза Агаева и еще двоих, чьи имена не разглашаются.

Еще один член группировки сбежал из страны.

В Бинагадинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.