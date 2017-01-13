Турция почти перешла на президентскую форму правления

Турецкий парламент одобрил основные положения конституционной реформы, касающиеся перехода на президентскую форму правления, сообщает агентство Anadolu в пятницу.

Проект изменений в Основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Депутаты приняли статьи законопроекта о поправках в Конституцию, которые расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы, назначать министров, выносить на референдум вопрос о конституционных изменениях. При этом глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая Конституция.

После принятия конституционных поправок по пунктам парламент Турции вынесет их на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как оппозиционные партии — левоцентристская Республиканская народная партия (РНП) и прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) — против. РНП и ДПН обвиняют президента Турции Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.