Турецкие офицеры и дипломаты попросили убежище в Норвегии

Группа турецких офицеров НАТО и дипломатов обратилась к властям Норвегии с просьбой о получении политического убежища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang.

По сведениям издания, люди, о которых идет речь, находились на службе в Норвегии до прошлой осени, однако затем турецкие власти попросили их вернуться на родину, чтобы допросить по поводу попытки военного переворота в Турции в июле прошлого года. Возвращаться никто не решился, опасаясь за свою жизнь.

Теперь все офицеры и дипломаты живут на секретных адресах в разных частях Норвегии. Они подтвердили Verdens Gang, что уже обратились в норвежскую Миграционную службу и отдел полиции по работе с иностранцами и попросили убежище, а любые возможные связи с попыткой переворота отрицают.

В Министерстве юстиции страны отказались комментировать этот случай. "Мы не можем подтверждать или опровергать, обратился ли кто-то за убежищем, а также говорить что-либо о финальном решении и причине обращения", - указал представитель Минюста.