 

Ильхам Алиев об основных приоритетах азербайджанской экономики

 

На официальном сайте Давосского экономического форума размещена статья Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Приоритеты азербайджанской экономики на 2017 год", сообщает АзерТАдж.

Сегодняшний успех Азербайджана является результатом всесторонних, конкретных и целенаправленных усилий последних нескольких лет. Реализация глобально значимых проектов в различных секторах экономики, включая энергетику, не только повысила потенциал страны, но также способствует региональному и международному сотрудничеству, отмечает глава государства.

В связи с этим поставка азербайджанского природного газа на европейские рынки посредством проекта "Южный газовый коридор", реализуемого под руководством и по инициативе Азербайджана, внесет существенный вклад в укрепление энергетической безопасности Европы. В рамках данного проекта уже завершены 87 процентов работ по второй фазе разработки газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", 72 процента работ по расширению Южнокавказского трубопровода, 60 процентов работ по строительству Трансанатолийского газопровода (TANAP) и 30 процентов работ по строительству Трансадриатического газопроводу (TAP), говорится в статье.

Как отмечает глава государства, "Шах Дениз" является одним из крупнейших месторождений газа в мире с доказанными запасами не менее 1,2 триллиона кубических метров.

"Мы также приступили к осуществлению крупных проектов в целях дальнейшего усиления транзитного потенциала Азербайджана. В этом году планируется завершить строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Реализация этого проекта последовательно сократит время транспортировки грузов из Китая в Европу с 25-30 дней до 12-15 дней. В то же время все строительные работы на азербайджанском участке транспортного коридора "Север-Юг" были завершены в прошлом году. Таким образом, Азербайджан превращается в ключевой транспортный хаб. Сегодня приоритетами нашей экономической политики являются дальнейшая диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора", - говорится в статье.

Как говорится в статье, ведется строительство промышленных парков и зон в целях обеспечения развития отрасли. В 2018 году в Сумгайытском химико-промышленном парке откроется несколько заводов с объемом инвестиций на сумму около двух миллиардов долларов. Производство хлопка, табака, лесных орехов, чая, коконов шелкопряда и другой ориентированной на экспорт продукции будет расти, а также будет увеличиваться число агропромышленных парков и крупных ферм.

"В целях обеспечения развития информационного сектора будут и дальше улучшаться качество услуг и потенциал страны как информационного транзитного коридора. Применение электронной визы и введение беспошлинных систем, а также проведение масштабных мероприятий, таких как Европейские игры и гонки "Формулы 1", вносят значительный вклад в развитие туризма в стране", - отмечает глава государства.

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