 

Уволена австралийский министр Из-за поездок за счет государства

 

Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли совершила несколько служебных поездок, в ходе которых, как выяснилось, она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. Это стоило ей должности. В результате разгоревшегося скандала она ушла в отставку, передает BBC.

Премьер-министр Малколм Тернбулл в пятницу заявил, что принял отставку Ли.

"Австралийцы вправе рассчитывать на то, что политики бережно тратят деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственные ресурс используются этично", - сказал глава австралийского правительства.

Подобные скандалы не раз случались в Австралии в последние годы. Поэтому премьер Австралии решил создать независимый орган, который должен наблюдать за расходами парламентариев.

Сама Сьюзан Ли говорила, что не планировала заранее приобретение недвижимости на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года. В итоге она решила совершить сделку в инвестиционных целях на сумму 795 тыс. австралийских долларов (585 тыс. долларов США).

В своем заявлении об отставке Ли подчеркнула, что старалась дотошно следовать правилам и этическим нормам. Тем не менее она решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.

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Уволена австралийский министр Из-за поездок за счет государства
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