В Азербайджане подросток погиб в ДТП

В Масаллинском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает АПА.

Происшествие зарегистрировано в поселке Аркиван, на территории «Аркиванского круга».

Водитель (личность неизвестна) автомобиля марки «ВАЗ 21011» (44 BD 497) потерял управление, в результате чего врезался в барьерное ограждение на обочине дороги.

Пассажир автомобиля, родственник водителя Гезялов Эльшад Эльшан оглу (2002 г.р.) был госпитализирован в Масаллинскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Сообщается, что авария произошла по причине превышения скорости.