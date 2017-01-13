В Москве проходит закрытая встреча дипломатов России и Китая по Сирии

В Москве дипломаты России и Китая проводят встречу, которая посвящена вопросам урегулирования конфликта в Сирии, передает РИА Новости.

Отмечается, что Россию на этой встрече представляет директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Сергей Вершинин, Китай — специальный представитель КНР по Сирии Се Сяоянь.

Ожидается, что по итогам встречи дипломаты выступят с совместным заявлением для прессы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Сирии.