 

Иранец вез героин в кишечнике

 

Азербайджанские таможенники пресекли попытку ввоза гражданином Ирана в своих внутренних органах около 180 г героина, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана.

«Сотрудниками таможенного поста «Гоша тепе» Билясуварского таможенного управления во внутренних органах (кишечнике) гражданина Ирана Мохаммада Резы Джамшида были обнаружены три упаковки героина и одна упаковка наркотика в его носке. Общий вес обнаруженного у иранского гражданина героина составил 176,48 г», - говорится в сообщении.

Также при нем были обнаружены и изъяты 14,277 г метамфетамина и 65 таблеток метадона.

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