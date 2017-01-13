 

«Вы — не люди, даже гестапо так не делало…»

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

Власти Армении игнорируют призывы мировой общественности вернуть тело погибшего 29 декабря 2016 года азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова.

Армянские правящие круги не комментируют призыв генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда немедленно вернуть азербайджанской стороне тело погибшего солдата. Так, глава комитета по внешним связям парламента Армении Артак Закарян в интервью «Радио Свобода» отказался комментировать призыв генсека СЕ и обвинил Т.Ягланда в необъективности.

Напомним, 11 января генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал к немедленному возвращению на родину останков азербайджанского военного, погибшего во время инцидента на армяно-азербайджанской границе в декабре прошлого года. Однако Армения пытается обосновать невозвращение тела азербайджанского военнослужащего, приводя не поддающиеся никакой логике причины.

Армения, в очередной раз нарушив все писаные и неписаные правила войны, пытается использовать тело погибшего азербайджанского солдата в политических целях, что еще раз показало, с каким противником приходится иметь дело Азербайджану.

Очень хорошо по этому поводу высказался под статьей по этой теме на странице армянской службы «Радио Свобода» пользователь Гиви из Абхазии: «Вы — не люди, даже гестапо так не делало. Тот же почерк, как и у армян в Абхазии, — это ваша национальная черта».

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