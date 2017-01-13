 

Узбекам запретили совершать паломничество в Мекку дважды

 

Граждане Узбекистана, ранее совершившие хадж и умру, начиная с 2017 года больше не смогут поехать в большое и малое паломничество. Специалист по организации поездок комитета по делам религий при Кабинете министров Узбекистана Саидакмальхон Шакиров заявил, что с этого года введен новый порядок, передает centralasian.org.

"Общественный совет по вопросам организации и проведения ежегодных мероприятий хадж и умра вынес решение 15 декабря. В этом решении сказано: «Начиная с 2017 года ввести порядок отправки в хадж исключительно тех граждан, которые ранее никогда не совершали большое паломничество».

Следовательно, граждане, которые ранее ездили в хадж, либо в прошлом году или же 10 лет назад, теперь не смогут поехать в паломническую поездку. Поэтому, если подошла очередь граждан, которые ранее совершали хадж или умру, то мы объясняем им, что вместо них поедут те, кто вообще еще не совершал паломничество", – объяснил Саидакмальхон Шакиров.

Как сказал чиновник, данный порядок не касается правительственных служащих, ответственных за организацию паломнических поездок узбекских мусульман по священным местам, а также работников, которые ездят в Мекку и Медину в качестве служебной командировки.

«Каждый раз наших паломников сопровождают 8 поваров и 30 врачей. Их новый порядок не касается», – сказал Саидакмальхон Шакиров.

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