Очередная передача на Азербайджанском государственном телевидении «Гюнюн небзи», что в переводе означает «Пульс дня», вышедшая в эфир накануне, привлекла внимание многих зрителей. Передача была посвящена теме по борьбе с коррупцией, ее эффективности на фоне происходящих в стране широкомасштабных экономических реформ. И участники этого своеобразного круглого стола пришли к единому мнению - без прозрачности в работе госструктур, без перевода их на электронную форму обслуживания населения и предпринимателей невозможно добиться высокой эффективности как самих реформ, так и борьбы с сопутствующими им фактами коррупции.

Чтобы понять наш интерес к передаче, достаточно взглянуть на список ее участников. За круглым столом АзТВ эту наболевшую тему обсуждали не просто эксперты, а хорошо известные в стране специалисты. Это - заместитель генпрокурора – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Камран Алиев, секретарь комиссии по борьбе с коррупцией Камал Джафаров, руководитель аппарата Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азад Джафари и координатор Платформы диалога государство – гражданское общество по агитации открытого общества Алимамед Нуриев.

Чтобы судить об эффективности той огромной работы, которая проводится в стране по борьбе с коррупцией достаточно отметить лишь одну цифру, которую привел Камран Алиев. Количество жалоб и заявлений в Главное управление по итогам прошедшего года уменьшилось по сравнению с предыдущим годом примерно на тысячу единиц. И это говорит не только о том, что лишь одна прокуратура усилила борьбу с коррупцией. Такой факт – это результат комплексных мер, принятых госструкурами в тесном сотрудничестве с третьим сектором, СМИ и гражданским обществом. Развивается электронное правительство, посредством прессы повышается просвещение населения.

Но неоспоримым лидером в борьбе с коррупцией все участники передачи единогласно назвали детище президента Ильхама Алиева – службу ASAN. Этот азербайджанский бренд сегодня известен во всем мире и многие стараются перенять азербайджанский опыт. Суть его заключается не только в облегчении усилий населения при оказании той или иной услуги. Полная прозрачность в работе структуры и высокие стандарты, предъявляемые здесь работникам, полностью исключают факты вымогательства, взяток, волокиты и прочих элементов, которые и создают коррупцию.

Да, уважаемый читатель, обычно говорят, что для искоренения коррупции надо возвести железный занавес между гражданином и чиновником, с этой целью и переходят во всем мире на новые формы оказания услуг - электронные. Электронное правительство, безусловно, инновационное решение, которое должно сыграть свою роль в борьбе с коррупцией. Но ведь в службе ASAN, хотя ее и называют электронной, граждане тоже встречаются с теми же чиновниками лицом к лицу. А коррупцией при этом здесь и не пахнет.

Если, скажем, заходя в ЖЭК для получения элементарной справки уже думаешь, во что тебе она обойдется, то переходящий порог службы ASAN о таком и не задумается. Здесь нет знакомых по 10-20 лет паспортисток, которые мастерски выманивают купюры из кармана. Молодые люди тебя внимательно выслушают и в течение буквально нескольких минут выдадут нужную справку. При этом добродушная улыбка с их лица не исчезает с самого начала знакомства и до получения справки. Сама атмосфера, которая царит во всех офисах ASAN, способствует добрым взаимоотношениям работников с гражданами.

Вот это и есть та высшая степень культуры обслуживания, которого добивается глава государства во всех структурах. И степень эту тоже будет определять рейтинг ASAN, подготовленный на основе индекса ASAN. Правда, пока эти индексы и рейтинги будут готовиться на основании реакции госорганов на обращения граждан в электронном реестре. Но, думается, недалек и тот день, когда даже в ЖЭКе ты встретишь добрую улыбку и чуткую заботу. Да, ASAN не только победит бюрократию и коррупцию, но и совершит революцию в культуре общения, в котором общество очень нуждается. Это – новая философия президента Ильхама Алиева.

Еще с советских времен нам памятно выражение: преступление легче предотвратить, чем выявить, а в последующем и устранить его негативные последствия. Советская милиция называла такую работу профилактической. Есть она и сегодня, но мало афишируется, а зря. И вот президент Алиев решил внедрить такую профилактику во всю государственную систему. Это самый верный способ для искоренения коррупции в стране. Как в ASAN сегодня немыслима взятка, так вскоре это будет и в масштабе всей страны. Будет – как бы это сегодня не казалось невероятным.