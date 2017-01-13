 

На берегу Каспия найден обглоданный рыбами труп

 

В Баку на берегу моря найден разложившийся труп мужчины. Как сообщили АПА в 14 Отделении полиции Сабунчинского района, 8 декабря на пляже в поселке Бильгя был найден труп утонувшего мужчины.

Был немедленно произведен осмотр трупа экспертами. Мужчина был одет в джинсы МЕХХ синего цвета с черным ремнем, черные носки, на ногах туфли с надписью DANAGI.

Предполагается, что смерть наступила 25-30 дней назад, так как на теле наблюдались признаки разложения.К тому же некоторые части тела были обглоданы рыбами. Мужчина был в возрасте 45-55 лет, рост 180 см.

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