Кудрин сравнил экономику России с застойной советской

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста. Такое мнение он высказал сегодня в ходе Гайдаровского форума.

«Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе. Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные — это институциональные и структурные», — цитирует «Финмаркет» Кудрина.

На его взгляд, при условии проведения серьезных реформ Россия к 2035 году может удвоить свой ВВП. «По целевому сценарию, к 2035 году нам удалось бы увеличить ВВП в два раза, по инерционному — всего лишь в полтора раза», — указал глава совета ЦСР.

Он полагает, что России на сегодняшний день нужно жить с темпами экономического роста выше среднемирового, чтобы сохранить долю нашей экономики в мировой системе. «Выйти на эти темпы достаточно непросто. Это задача ставилась и пять, и семь лет назад, но до сих пор она не выполняется», — заметил Кудрин.

Он убежден, что старая модель экономики, очевидно, не работает, но она пока не запустилась и в рамках новой модели. «Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост», — указал экс-глава Минфина.

«И те шаги, которые должна принимать наша страна, правительство, президент, они неординарны. Они достаточно серьезны», — добавил Кудрин. Он пояснил, что, прежде всего, это демографические проблемы, недостаток инвестиций, включая проблемы санкций и дистанцирования от мировых финансовых рынков, технологическое отставание, низкая производительность и качество государственного управления.