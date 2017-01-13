 

В Тбилиси задержали наркоторговца из Азербайджана

 

23-летний гражданин Азербайджана задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотиков в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

При обыске съемной квартиры обвиняемого полиция изъяла 33,42 грамма наркотического вещества, содержащего 21 грамм героина.

Полиция также обнаружила и изъяла четыре капсулы психотропного вещества прегабалин.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества в особо крупном размере».

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