Самолет Москва-Стамбул задел хвостом взлетную полосу

Пассажирский «Боинг» при вылете из аэропорта «Внуково» накануне коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы, сообщил Интерфаксу в пятницу источник в экстренных службах.

«Самолет Boeing-737 выполнял рейс в Стамбул. При взлете, оторвавшись от земли, борт вновь коснулся ВПП хвостовой частью, но затем смог набрать высоту и подняться в небо», — сказал источник.

После произошедшего экипаж не стал продолжать полет и во избежание неполадок запросил возвращение в аэропорт вылета.

«Самолет вернулся и благополучно сел во «Внуково». Техники неполадок не выявили, обнаружив лишь след от касания с полосой», — сказал источник.