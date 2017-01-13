AZAL увеличит число полетов в Израиль

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует с мая увеличить количество рейсов по маршруту Баку – Тель-Авив, сообщил Trend в пятницу глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

"По сравнению с зимним расписанием в летнем расписании планируется увеличить количество рейсов Баку – Тель-Авив до трех в неделю с нынешних двух. Детали в настоящее время прорабатываются, точная информация появится чуть позже", - сказал Кесамански.

В настоящее время рейсы Баку – Тель-Авив реализуются дважды в неделю по вторникам и воскресеньям.