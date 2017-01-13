 

Премьер-министр Карапетян о покупке Азербайджаном «армянской трубы»

 

«Если какие-либо организации хотят приобрести 25% газопровода в Грузии, пусть покупают». Как передает Новости-Армения, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Карен Карапетян, отвечая на вопрос журналистов о том, что Госнефтекомпания Азербайджана намерена приобрести акции газопровода.

«Должны ли мы работать над безопасностью? Конечно. Но на данный момент угрозы нет. Даже если они (Госнефтекомпания Азербайджана) захотят купить эти 25%, никакой угрозы нет. Это не контрольный пакет. А авария на газопроводе может произойти в любом случае. Но газ в ваших домах будет всегда. После 1990-х не было случая, чтобы было иначе. Так что не беспокойтесь. Все будет хорошо»,  сказал Карапетян. 

Чтобы иметь дублирующий канал газа на случай ЧП, Армения продолжает обсуждать различные возможности с Ираном и Туркменистаном, добавил он.

Ранее правительство Грузии заявило о планах продать 25% акций Грузинской нефтегазовой корпорации, владеющей транзитным газопроводом Северный Кавказ  Закавказье, идущим из России в Армению. О намерении приобрести пакет акций газопровода, в частности, заявили в Госнефтекомпании Азербайджана.

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