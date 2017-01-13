Россия отправляет чеченских бойцов в Сирию

Чеченские бойцы Росгвардии готовятся к участию в сухопутной операции в Сирии, пишет «Новая газета», которая нашла документальные свидетельства этого.

В распоряжении издания оказались две брошюры, подготовленные Минобороны. Их «Новой» передал один из сотрудников бывшего специального полка МВД им. Ахмата Кадырова (более известного как батальон «Север» и входящего сейчас в состав Росгвардии). Оба издания распространяются среди военнослужащих батальона сотрудниками отделения по работе с личным составом.

Первая брошюра называется «Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)». Информация представлена в виде тематически структурированных картинок. Так, например, в издании есть карта Ближнего Востока и карта Сирии, перевод на арабский с транскрипцией по-русски чисел и фраз, необходимых для общения с местными жителями.

Вторая брошюра — это «Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике». В ней 10 страниц, на которых дается краткая информация о стране, где ведутся боевые действия: географические сведения, язык, праздники, валюта, обычаи, и почти нет иллюстраций.

Специалистам, с которыми консультировалась «Новая газета», обе брошюры напомнили памятки, которые получали советские воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане.

Другие военнослужащие 46-й бригады подтвердили газете факт распространения обеих брошюр среди личного состава. По их словам, к командировке в Сирию готовят «именно чеченских военнослужащих».

В декабре сразу несколько СМИ опубликовали данные об отправке в Сирию группы чеченских военнослужащих. Среди них — телеканал «Дождь» и «Кавказский узел».