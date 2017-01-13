Армяне и азербайджанцы в защиту прав против Cаргсяна

Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном приняла обращение к международной общественности в связи с давлением на армянских общественных деятелей со стороны правительства и правоохранительных органов Армении. Полный текст обращения опубликован на сайте Azvision.

В целях оказания содействия мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта 6 декабря 2016 года была создана Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном. Платформа — инициатива граждан Азербайджана и Армении, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.

Инициатива по созданию платформы вызвала интерес со стороны международного сообщества, а также большой резонанс в общественном мнении двух конфликтующих стран. Многие известные эксперты высоко оценили данную инициативу и подчеркнули ее весомую роль в процессе мирного урегулирования конфликта.

Представители НПО и активисты гражданского общества двух стран выразили желание присоединиться к платформе и принять деятельное участие в становлении долгожданного мира между Арменией и Азербайджаном.

Это еще раз доказывает, что создание Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном было своевременным шагом для достижения этих целей.

Однако армянские общественные деятели и миротворцы, заявившие о поддержке этой миротворческой инициативы, подверглись серьезному давлению со стороны правительства и правоохранительных органов Армении.

Сразу же после открытого выступления в СМИ Азербайджана в поддержку мирной инициативы в Нагорном Карабахе была временно задержана молодая поэтесса Лусине Нерсисян. Кроме этого, беспрецедентному преследованию подверглись в Ереване родственники другого гражданского активиста – Армена Вирабяна, обратившегося к властям Азербайджана с просьбой о предоставлении политического убежища. Преследованию и давлению подверглись также активистка из Еревана Тамелла Арзуманян и писательница из США Анна Пайтян, а также их родственники.

Исходя из вышеизложенного, от имени Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном призываем международную общественность предпринять усилия для:

1. Предотвращения репрессий и давления на армянских активистов, заявивших о поддержке Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном;

2. Прекращения преследования молодой писательницы Лусине Нерсисян, проживающей в Нагорном Карабахе;

3. Прекращения давления на членов семьи и близких гражданского активиста Армена Вирабяна, проживающего в Германии;

4. Прекращения притеснений гражданской активистки Тамеллы Арзуманян и членов ее семьи;

5. Прекращения угроз, направляемых в адрес писательницы Анны Пайтян, проживающей в США;

6. Поощрения присоединения к платформе рядовых граждан, общественных активистов, НПО обеих стран.

Со стороны Армении данное обращение подписали правозащитник Ваге Аветян, лидер общественного объединения «Национальное освободительное движение Армении» Ваан Мартиросян, журналист Сюзан Джагинян, член Союза писателей Армении Ваагн Карапетян и гражданские активисты Анаит Синанян, Армен Карапетян и Тамелла Арзуманян.

Со стороны Азербайджана обращение подписали член правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Ровшан Рзаев, профессор Кямиль Салимов, журналист Шалаля Гасанова, правозащитник Новелла Джафарова и др.