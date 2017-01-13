 

Израиль впервые применил F-35 для удара по Сирии

 

В ночь на пятницу, 13 января, на военном аэродроме Меззе в Дамаске, который является важной стратегической авиационной базой, прогремела серия мощных взрывов. В сирийских и ливанских СМИ со ссылкой на «Информцентр авиабазы Хмеймим» (частный источник информации) распространяются сведения о том, что Израиль для этой атаки якобы впервые применил один или два самолета пятого поколения F-35, передает newsru.co.il.

Из публикаций сирийских государственных СМИ следует, что ЦАХАЛ нанес удары по целям около Дамаска как с воздуха, так и ракетами «земля-земля».

Утверждается, что израильские самолеты якобы пролетели над Ливаном и атаковали цели в Сирии, выпустив три ракеты по целям на аэродроме Меззе, затем нанесли еще четыре удара к северо-западу от первой цели, после чего вернулись в Израиль.

Судя по публикации сайта raialyoum.com, помимо целей на взлетно-посадочной полосе аэродрома Меззе израильские самолеты атаковали штаб-квартиру 4-й бронетанковой дивизии армии Сирии. При этом утверждается, что F-35 действовал при поддержке израильских самолетов других типов.

Первые два самолета F-35I «Адир» прибыли в Израиль месяц назад, 12 декабря 2016 года. 13 декабря они совершили свой первый вылет, а 29 декабря принимали участие в воздушном шоу, приуроченном к церемонии окончания курса военных летчиков.

Самолеты базируются на аэродроме «Неватим» в Негеве (в сообщениях сирийских и ливанских СМИ утверждается, что F-35, осуществивший атаку рядом с Дамаском, вылетел с аэродрома в Лоде).

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