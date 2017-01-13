Аллахвердиев держал в страхе российский город

На днях Выборгский городской суд вынес приговоры двум бывшим охранникам ЧОП «Приоритет» — Алишеру Едгорову и Павлу Кутлухузину, которые работали на «смотрящего» по Светогорску Аслана Аллахвердиева. Люди азербайджанского криминального авторитета обвиняются в рэкете, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Выборгские ведомости».

Судом установлено, что Алишер Едгоров и Павел Кутлухузин с 2012 по 2015 год вымогали деньги и «прессовали» одного из индивидуальных предпринимателей города. От действий охранников пострадал и другой местный коммерсант. За это Едгоров получил 2 года и 7 месяцев лишения свободы, Кутлухузин — два года. Напарники будут отбывать срок в колонии общего режима.

Предприниматели, ставшие жертвой бандитов, заявили, что охранники — лишь грубая «рабочая» сила, а за ними стоит Аслан Аллахвердиев, которого называют «смотрящим» по Светогорску. Аслан Аллахвердиев скрылся из города вскоре после ареста своих подручных и сейчас находится в федеральном розыске.

Российское издание пишет, что после того, как азербайджанский криминальный авторитет скрылся, нельзя сказать, что Светогорск полностью очистился от криминала.

«Приграничная территория всегда привлекает внимание темных личностей. И, насколько известно, город по-прежнему остается транзитным пунктом мощного международного наркотрафика», — пишет издание.