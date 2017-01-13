Путин созывает Совбез

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также встретится с помощниками и руководством администрации главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сегодня у президента спокойный рабочий график: в основном рабочие встречи с помощниками, с руководством администрации и так далее. Кроме того, во второй половине дня мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности", — сказал Песков.