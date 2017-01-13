Поставки азербайджанской нефти в Азию достигнут рекорда

Поставки азербайджанской легкой нефти Azeri Light в Азию в текущем месяце достигнут рекордных показателей, сообщает Reuters.

Согласно сообщению агентства, европейские и китайские трейдеры поставят в Азию в январе 22 миллиона баррелей североморской и азербайджанской нефти, чтобы покрыть дефицит, образованный в результате сокращения добычи ОПЕК.

"Более 11 миллионов баррелей североморской нефти Forties уже отгружено или находится на пути в Азию дополнительно к рекордным 11 миллионам баррелей нефти из Азербайджана.

Азербайджанская легкая нефть Azeri Light добывается на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в Каспийском море. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми по железной дороге.