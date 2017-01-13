Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра, 14 января, в Баку и на Абшеронском полуострове местами будут осадки, во второй половине дня возможна переменная облачность, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-4, днем 6-9 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. В некоторых северных и восточных районах прогнозируется дождь, в горных территориях – снег. Ночью и утром ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью возможно 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 14-16 января и близкий к климатической норме температурный режим в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.