Проживающая в селе Шурюк Ленкоранского района вынужденная переселенка из Физулинского района 46-летняя Ягут Алиева подверглась пыткам в Управлении полиции Ленкоранского района. Женщину жестоко избили, требуя признать вину в несовершенном преступлении. Опасаясь того, что она будет обесчещена, женщина выбросилась с третьего этажа Управления полиции.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в настоящее время женщина госпитализирована в Клиническом медицинском центре №1 (Семашко) и врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По словам женщины, ее избили в Управлении полиции, пытаясь добиться признания в убийстве, произошедшем четыре года назад. Ягут Алиева сообщила, что дала в долг своим соседкам Азаде и Шебнем 900 манатов, однако затем они отказались вернуть деньги. Сестры пригрозили Ягут Алиевой, что напишут заявление в полицию, где скажут, что погибшая в 2013 году общая соседка Фахрия Гусейнова якобы была убита ей.

Вечером 28 декабря домой к Ягут Алиевой ворвались пять сотрудников полиции и увели ее в Управление.

«Меня продержали там одну ночь. Утром меня повели в кабинет замначальника Управления полиции Лянкяранского района Алифаги Казимова. Он тут же приказал начать пытать меня током. Сотрудники полиции начали избивать меня дубинками и ногами. Полицейские наносили удары по всему телу и вскоре я потеряла сознание. Они требовали, чтобы я призналась в убийстве Фахрии и даже заставили подписать какой-то документ», - рассказывает потерпевшая.

После зверских побоев, полуживую Ягут Алиеву доставили в Прокуратуру Лянкяранского района. Однако, женщина отказалась там признавать свою вину и сообщила о своем незаконном аресте и пытках. Вскоре полицейские обратно доставили женщину в управление и продолжили пытки, требуя изменить свои показания. В процессе избиения Ягут Алиевой также присутствовал Алифага Казимов.

«В этот раз к побоям присоединились и родственницы Фахрии, в убийстве которой меня и хотели обвинить. Я упала в их ноги и сказала, что никого не убивала. Алифага Казимов разозлился и поручил своим сотрудникам преподать мне урок. Я испугалась, что они меня обесчестят. Попросила выйти в туалет и выбросилась из его окна», - рассказывает потерпевшая.

Сотрудники полиции доставили Ягут Алиеву в центральную районную больницу, где врачи приняли решение о ее переводе в Баку. Женщине требуются деньги для лечения, которые накануне согласился предоставить прибывший из Лянкярана помощник Алифаги Казимова, при условии, что потерпевшая не будет никуда жаловаться. Женщина денег не взяла.