 

МИД Азербайджана осудил КВН за команду оккупантов

 

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по поводу участия в XXVIII Международном фестивале КВН "КиВиН-2017" в Сочи команды созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях непризнанного режима Нагорного Карабаха.

В ведомстве отметили, что приглашение этой команды на "КиВиН-2017" преследует цель политизации культуры и движения КВН, а также несовместимо с целями и намерениями этого движения и противоречит стратегическим партнерским связям между Азербайджаном и Россией.

В МИД Азербайджана выразили сожаление и недовольство по поводу приглашения команд непризнанного режима на фестиваль КВН, который проходит с 10 по 23 января в Сочи. Также в министерстве обратили внимание на то, что азербайджанская общественность, поклонники КВН протестуют против этого, оценивая данное действие как провокационный и предвзятый шаг.

Помимо этого, в министерстве отметили, что вся международная общественность признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Международный союз КВН и творческое объединение "АМИК", создав условия для участия в фестивале команд непризнанного режима “С хлебом и солью” и DeleYaman, демонстрируют недружественное отношение, поддерживая нарушение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Подобные действия служат поощрению и пропаганде армянской агрессии, непризнанного режима, созданного в результате оккупации Арменией азербайджанских территорий, сепаратизма", - говорится в заявлении.

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МИД Азербайджана осудил КВН за команду оккупантов
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