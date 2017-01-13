Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане — компания Bakcell рада представить свой слоган под названием «Откройся возможностям" с новым позиционированием компании.

«Компания Bakcell всегда позиционировала себя как оператор, уделяющий особое внимание наилучшему соотношению цены и качества. Мы всегда ориентировались на потребности и ожидания клиентов, что побудило нас подумать об обновлении позиционирования и представлении более дифференцированного и уникального девиза компании.

Времена меняются, и мы должны соответствовать всем требованиям времени, быть готовыми к новым вызовам. На сегодняшний день сфера телекоммуникаций все больше ассоциируется с мобильным интернетом, смартфонами, приложениями и прочими инновациями. Темпы развития высоки, и, будучи технологической компанией, мы заботимся о том, чтобы у наших абонентов был доступ к самым передовым и безопасным решениям на рынке.

Bakcell — это не только технологии, предложения, минуты и байты, но и стремление поменять жизнь людей и сделать ее лучше. Век коммуникаций многогранен и предоставляет нам целый ряд новых возможностей. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы сделать эти возможности простыми в использовании и доступными для наших пользователей.

Новое позиционирование компании Bakcell направлено на то, чтобы предоставить пользователям целый спектр преимуществ, а также возможностей, которыми богат этот век коммуникаций. Движимая своим новым девизом «Откройся возможностям» компания Bakcell будет стремиться представлять инновации, предложения, услуги и продукты, которые в свою очередь позволят внедрить передовые технологии в повседневную жизнь, работу и досуг людей.

Одной из ключевых задач нового позиционирования является ясная дифференциация компании Bakcell в рамках телекоммуникационной отрасли, ориентированность на клиента и полное соответствие его ожиданиям», — отмечает исполнительный директор компании Bakcell Николай Беккерс.

Сфера телекоммуникаций все чаще ориентируется на мобильный интернет, смартфоны, приложения и прочие инновации, компания Bakcell сделает все возможное, чтобы пользователи смогли убедиться в невероятных возможностях своих мобильных телефонов, а также подключения, интернета и скорости.

Девиз «Откройся возможностям» станет краеугольным камнем ежедневной деятельности компании Bakcell и будет направлен на удовлетворение потребностей абонентов, связанных с изменениями и инновациями.