 

Сколько денег и какие территории затребует Армения? наша реплика

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Новый, 2017 год вызвал очередную волну надежд армян всего мира, но прежде всего нищенствующего государства под названием Армения. Речь идет о не скрываемой уже попытке «монетизировать» так называемый «геноцид армян». Мол, если это удалось евреям, чем хуже армяне?

В Армении уже несколько лет как появилась такая специальность, как «тюрколог». Ведь кто лучше «тюркологов» может объяснить, почему армянский народ должен получить деньги от Турции.

Один из таких «тюркологов»  старший научный сотрудник Института востоковедения НАН Армении Ваграм Тер-Матевосян в беседе с ереванским изданием «Терт» заявил о необходимости перехода от международного признания «геноцида армян» к компенсации.

В общем, все упирается в деньги. А разговоры о том, что армянская сторона якобы хочет восстановить историческую справедливость, разбиваются об отказ армян открыть свои архивы. Турция, кстати, готова это сделать.

И вряд ли случайно именно сейчас швейцарский профессор права из Университета Фрибура Герхард Фиолка заявил, что решение Европейского суда по правам человека по делу Перинчека против Швейцарии неубедительно с точки зрения аргументации и выводов. Правда, при этом Фиолка проговорился: «Многие могут подумать, что «предполагаемые» жертвы («геноцида») хотят заработать на мифе». (Напомним, Догу Перинчек выиграл иск по делу, связанному с правом отрицать «геноцид армян».)

Герхард Фиолка

Господин Фиолка, видимо, не знает, что в Армении даже не скрывают, что хотят заработать на «геноциде».

Но вот Ваграм Тер-Матевосян открыто заявляет, что стоит направить все приложенные в дело признания и осуждения «геноцида армян» усилия и ресурсы на процесс возмещения. 

«Около 10 лет независимые историки и научно-исследовательские группы, состоящие из специалистов международного права, работают над тем, чтобы поставить принципы компенсации на неуязвимые основы. К примеру, на основе результатов этих исследований обсуждаются вопросы трехуровневой компенсации  моральной, материальной и территориальной», — говорит Тер-Матевосян.

По его словам, необходимо объединить эти усилия и выступить с единым или параллельно продвигающимися, однако дополняющими стратегическими направлениями. 

А ведь через пару-тройку месяцев наступит апрель, когда армяне отмечают годовщину «геноцида». Какие суммы в качестве компенсации к этому времени назовут в Армении и какие территории еще затребуют?

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