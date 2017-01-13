Новый, 2017 год вызвал очередную волну надежд армян всего мира, но прежде всего нищенствующего государства под названием Армения. Речь идет о не скрываемой уже попытке «монетизировать» так называемый «геноцид армян». Мол, если это удалось евреям, чем хуже армяне?

В Армении уже несколько лет как появилась такая специальность, как «тюрколог». Ведь кто лучше «тюркологов» может объяснить, почему армянский народ должен получить деньги от Турции.

Один из таких «тюркологов» — старший научный сотрудник Института востоковедения НАН Армении Ваграм Тер-Матевосян в беседе с ереванским изданием «Терт» заявил о необходимости перехода от международного признания «геноцида армян» к компенсации.

В общем, все упирается в деньги. А разговоры о том, что армянская сторона якобы хочет восстановить историческую справедливость, разбиваются об отказ армян открыть свои архивы. Турция, кстати, готова это сделать.

И вряд ли случайно именно сейчас швейцарский профессор права из Университета Фрибура Герхард Фиолка заявил, что решение Европейского суда по правам человека по делу Перинчека против Швейцарии неубедительно с точки зрения аргументации и выводов. Правда, при этом Фиолка проговорился: «Многие могут подумать, что «предполагаемые» жертвы («геноцида») хотят заработать на мифе». (Напомним, Догу Перинчек выиграл иск по делу, связанному с правом отрицать «геноцид армян».)

Господин Фиолка, видимо, не знает, что в Армении даже не скрывают, что хотят заработать на «геноциде».

Но вот Ваграм Тер-Матевосян открыто заявляет, что стоит направить все приложенные в дело признания и осуждения «геноцида армян» усилия и ресурсы на процесс возмещения.

«Около 10 лет независимые историки и научно-исследовательские группы, состоящие из специалистов международного права, работают над тем, чтобы поставить принципы компенсации на неуязвимые основы. К примеру, на основе результатов этих исследований обсуждаются вопросы трехуровневой компенсации моральной, материальной и территориальной», — говорит Тер-Матевосян.

По его словам, необходимо объединить эти усилия и выступить с единым или параллельно продвигающимися, однако дополняющими стратегическими направлениями.

А ведь через пару-тройку месяцев наступит апрель, когда армяне отмечают годовщину «геноцида». Какие суммы в качестве компенсации к этому времени назовут в Армении и какие территории еще затребуют?