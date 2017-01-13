 

Экс-командующий ВМС Азербайджана в ожидании приговора

 

В административном здании Насиминского районного суда в пятницу продолжилось заседание судебного процесса по делу бывшего командующего Военно-морскими силами Минобороны вице-адмирала Шахина Султанова, сообщает Trend.

На заседании, проходившем под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова, выступил с речью адвокат Ш.Султанова Тельман Абдиев. Он попросил суд оправдать его подзащитного.

Затем обвиняемый попросил у суда время для подготовки последнего слова.

Очередное заседание суда назначено на 19 января.

На предыдущем заседании государственный обвинитель попросил у суда наказания для Шахина Султанова в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

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