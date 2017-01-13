На встрече с главами регионов в Турции президент Зрдоган очень резко высказался по поводу чувствительного падения курса национальной валюты. Признав, что в экономике страны действительно существуют некоторые проблемы, Эрдоган отказался считать их главной причиной падения лиры. За последние три месяца лира потеряла около четверти своей стоимости.

Только с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года она обесценилась более чем на семь процентов, что вынудило агентство Bloomberg назвать турецкую денежную единицу худшей валютой начала 2017 года.

Президент Турции заявил, что виной тому действия врагов: «Нет никакой разницы с точки зрения целей между террористами с оружием в руках и террористами с долларами и евро. Их цель состоит в том, чтобы устроить переворот и поставить Турцию на колени. Они используют обменный курс иностранной валюты как оружие».

Эрдоган воззвал к патриотизму граждан, попросив их продать купленные ранее доллары и евро, чтобы укрепить лиру, и провел при этом параллели с гражданской сознательностью турок, вышедших в июле на улицы, чтобы не допустить военного переворота. Между тем именно переворот стал в значительной степени тем моментом нестабильности, который подорвал развитие Турции.

Более ста тысяч госслужащих были уволены в процессе борьбы с гюленистами, увеличив и без того немалую армию безработных: в среднем ее цифры составляют 10%, а среди молодежи эти цифры как минимум вдвое выше.

Кроме того, страна, которая показывала чудеса экономических темпов, увеличив с 2001 года ВВП вдвое, стала объектом атак террористов ИГИЛ и курдских радикальных организаций, что серьезно ударило по туристической отрасли.

В 2016 году Турция недополучила около десяти миллиардов долларов из-за того, что схлынул поток иностранных туристов. Борьба с курдами и война на севере Сирии и Ирака также не способствуют долгосрочным инвестициям. Standard & Poor’s и Moody’s понизили суверенный кредитный рейтинг Турции до неинвестиционных уровней. Все это плюс конфликтные отношения с ЕС привели к значительному оттоку европейских капиталов из страны, которые Турция пытается компенсировать арабскими деньгами. Но арабский капитал тоже не любит рисковать. В третьем квартале 2016 года ВВП Турции, по данным Института статистики (TurkStat), сократился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда экономика показала рост в 5,9%. Это был первый раз за долгие годы, когда турецкая экономика показала падение.

Так что причин для падения курса лиры хватает, и вряд ли роль валютных спекулянтов в том, что происходит на финансовом рынке, настолько велика. Эрдоган призвал Центральный банк Турции активно вмешаться, чтобы «прекратить эти игры», но макроэкономическая и политическая ситуация находится вне поля влияния центрального финансового института страны. Как для самих турок, так и для потенциальных инвесторов слишком велика степень неопределенности, что автоматически вынуждает экономических агентов резко снижать риски. Пока значимые факторы стабилизации не просматриваются. Отсылки же власти к врагам и террористам для объяснения причин ухудшения перестают работать от частого употребления. В конце концов, на то и власть, чтобы враги знали свое место.