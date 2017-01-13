 

Ильхам Алиев поздравил Эрдогана

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает официальный сайт главы государства.

Отметив, что 14 января 1992 года - день установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, президент Азербайджана поздравил главу Турции с 25-й годовщиной этого знаменательного события, передал дружественному и братскому народу Турции самые добрые и искренние пожелания.

«В истории независимого Азербайджана братская Турция является первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Отношения между нашими народами и странами опираются на глубокие исторические корни. За прошедшие годы принцип "одна нация - два государства" охватил все сферы не имеющих аналога в мире азербайджано-турецких связей.

Сегодня наши отношения, построенные на дружбе и братстве, совместными усилиями достигли уровня стратегического партнерства. Азербайджано-турецкое партнерство служит благосостоянию наших народов, процветанию наших стран, установлению стабильности, мира и спокойствия в регионе. Уверен, что азербайджано-турецкое единство и солидарность и впредь будут укрепляться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому турецкому народу - постоянного мира и благоденствия», - говорится в поздравлении главы государства.

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