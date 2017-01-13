Полицейские оборотни и банда Мамедова всполошили всю Россию

«Софийская овощная база — «мегаполис» в городской черте. 30 гектаров площади, десятки ангаров-хранилищ, гигантские транспортные потоки, многомиллионные обороты. Более 200 арендаторов, и практически все они — выходцы из одной азербайджанской деревни Шиштапа. Число уголовных дел, предметом которых становились криминальные разборки на овощебазе, едва ли поддается учету. Когда начинаешь знакомиться с очередным из них, возникает четкое ощущение дежавю — это все мы уже проходили в лихие девяностые. И вот новая команда, будто вернувшаяся к нам из тех, казалось, безвозвратно ушедших времен, готовится предстать перед судом», — пишет газета «Санкт-Петербургские ведомости» о банде братьев Мамедовых, которая своими преступлениями вызвала большой резонанс в российском обществе.

Haqqin.az уже писал о том, как банда братьев Мамедовых вымогала деньги у арендатора, имя которого не называлось.

Российское издание узнало подробности этого резонансного дела и написала о других преступлениях братьев Мамедовых, грабивших азербайджанцев.

События, о которых говорится в статье газеты, уходят своими корнями в начало 2000-х. Тогда, как утверждают очевидцы, на овощебазе, где рэкет считался чем-то само собой разумеющимся, набрали силу братья Мамедовы — Новруз, Сейфадин и Мубариз. Сколотив команду, с ее помощью они собирали дань с бывших односельчан. При этом Новруз напрямую говорил, что бороться с ним бесполезно — во Фрунзенском районе у него «схвачены» все «силовики».

И тому действительно были подтверждения — многие видели, как боевики Новруза кого-то избивают, а приехавшая милиция разворачивается и уезжает. И никаких уголовных дел после этого не возникает. Если же его человек все-таки попадал в руки правосудия, то отделывался легким испугом. Но того, кто переходил дорогу братьям, не щадили ни милиция, ни суд.

Можно догадываться, что пострадавших от рук Мамедовых и их людей было немало. Но заявлять об этом отваживались немногие.

Весной 2015-го в правоохранительные органы обратился один из арендаторов овощебазы Вахид Ахмедов (здесь и далее фамилии потерпевших изменены).

Судя по словам заявителя, он задолжал своему деловому партнеру 2 миллиона рублей, а тот обратился за помощью к Новрузу. Прямо на территории овощебазы двое боевиков напали на Ахмедова, затащили его в машину и привезли в принадлежащее Новрузу кафе «Старый город». Там у него отобрали все имевшиеся при нем деньги, банковскую карту и золотые часы, а потом увезли в Кировский район Ленинградской области. Поместили в какой-то дом и заявили, что не отпустят, пока родственники не заплатят за него 3 миллиона рублей.

У Ахмедова в Питере живет брат. Когда с него потребовали выкуп, он испугался и стал звонить на родину. Там собрали аксакалов, те связались с похитителями и договорились, что они отпустят Ахмедова за миллион с условием ежемесячно выплачивать по сто тысяч. Деньги были переданы у станции метро «Пионерская», Ахмедова отпустили, но договоренность о платежах он не выполнил. Тогда боевики «наехали» на его брата и заставили его переоформить на них купленную им в кредит машину «БМВ-5».

Ахмедов дважды обращался в полицию, но оба раза в возбуждении уголовного дела было отказано. Отчаявшись, он уехал на родину. Но чувство несправедливости настолько мучило его, что он вернулся и пришел уже не в районную полицию, а в УБОП. Там, разумеется, знали, кто такие братья Мамедовы, и рассказу Ахмедова поверили. Показания его подтвердили родственники. Точно укладывались в описанную картину также биллинги телефонных переговоров, информация о снятии денег с банковской карты Ахмедова и переоформление машины брата.

Своих похитителей Ахмедов знал, и вскоре они вместе с Новрузом были задержаны. За решеткой оказался и один из вымогателей «БМВ». Второго задерживать было не надо — как выяснилось, он уже отбывал пятилетний срок за то, что расстрелял из травматики водителя подрезавшей его машины.

Своей вины задержанные не признали, но после их ареста появились новые заявители. Один из арендаторов овощебазы, Гамид Асланов, рассказал, что, начав торговать в 2007-м, Мамедовым платить отказался. После чего был жестоко избит. Его ударили кастетом по лицу, а работавшего у него на складе 20-летнего сына измолотили арматурными прутьями.

Морально сломленный Асланов в милицию обращаться не стал и начал платить дань. Но от него не отстали. В 2008-м Мубариз Мамедов узнал, что у Асланова хранятся 2 миллиона рублей для расчета с поставщиками. Недолго думая, он зашел к нему в офис и отобрал эти деньги. И на этот раз Асланов никуда не обратился. Только теперь, поняв, что над его обидчиками сгущаются тучи, он наконец решился.

Мубариза арестовали. Один из избивавших Асланова скрылся, был задержан в Белоруссии, три месяца просидел там в тюрьме, после чего его экстрадировали в Россию.

А в декабре 2015-го в Следственный комитет пришел некто Самир Ильясов, представившийся жертвой Новруза Мамедова. Он заявил, что за два года до того Новруз предложил ему совершить заказное убийство и выдал под это дело аванс. Самир пообещал все исполнить как надо, но слово не сдержал, а деньги не вернул. За это его подвергли жесточайшему избиению бейсбольными битами и даже стреляли в него из травматического пистолета. Несмотря на полученные им тяжелейшие травмы, стражи порядка Фрунзенского района в возбуждении уголовного дела ему отказали.

Заявитель подтвердил сказанное медицинскими документами, дал подробные показания на месте преступления. А потом уехал в Азербайджан и прислал оттуда нотариально заверенное заявление о том, что он всех оговорил.

Тот же самый нотариус заверил и отказ от показаний некоего Зохраба Ибрагимова. Весной 2014-го он был жестоко избит людьми Новруза прямо среди белого дня на улице Вавиловых. «Вина» его заключалась в том, что он был водителем у некоего криминального авторитета, «обидевшего» одного из подчиненных Новруза.

Избиение Ибрагимова видели множество людей, кто-то запомнил даже номер машины, на которой приехали преступники. Но... полиция опять не ударила палец о палец. Никто никого не искал, уголовного дела не возбуждали. Спустя год с лишним после избиения Ибрагимов пришел в Следственный комитет, дал показания, но, уехав на историческую родину, заявил, что все это он придумал.

В уголовном деле, которое вскоре предстоит рассматривать суду, семь эпизодов, по которым проходят семь человек. Из них на сотрудничество со следствием пошел лишь один. Более того, адвокаты Новруза предприняли явную попытку развалить дело. Потерпевший Ахмедов заявил, что они попытались его подкупить. За отказ от показаний ему якобы пообещали 40 миллионов рублей. В качестве подтверждения своих слов он предъявил собственноручно сделанную им диктофонную запись.

На получение «аванса» Ахмедов пошел хорошо оснащенный специальным оборудованием, предоставленным специалистами ФСБ. И под запись прямо в помещении адвокатской коллегии получил 2 миллиона рублей. Деньги, разумеется, потом были, как положено, следователями оформлены и обращены в доход государства. По подозрению в подкупе потерпевшего задержаны адвокаты Олег Карелов и Егор Гавриленко. В отношении них возбуждено новое уголовное дело. Ныне они находятся на подписке о невыезде и ожидают суда.

Увы, скамьи подсудимых, кажется, удастся избежать третьему из братьев Мамедовых - Сейфадину. Он скрылся и был объявлен в розыск. По имеющимся данным, однако, Сейфадин спокойно проживает в Азербайджане и ни от кого там не скрывается.

Впрочем, исходя из всего вышеизложенного, сам собой напрашивается вопрос: не слишком ли много в этом деле и иных факторов, мешающих осуществить ту самую неотвратимость? Не чересчур ли глубокий правовой вакуум возник вокруг Софийской овощебазы? В таких условиях не придется удивляться, если на месте братьев Мамедовых окажется какая-нибудь новая группировка, обирающая земляков. И через некоторое время возникнет очередное громкое уголовное дело, но уже с другими именами.