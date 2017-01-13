Эрдоган: «Войска Турции не покинут Кипр»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался против вывода турецких войск с Кипра, сообщает телеканал NTV.

«Северный Кипр в переговорах демонстрирует искреннюю позицию, но Греция... продолжает иметь другие ожидания по сравнению с Турцией как страной-гарантом. Даже речи не может быть о том, чтобы турецкие военные покинули Кипр», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что без участия Турции вопрос гарантий безопасности Кипра согласовать невозможно, сообщает Anadolu. По его словам, план экс-генсека ООН Кофи Аннана по объединению острова «уже не действителен», отметив, что в настоящее время «открыта новая страница переговорного процесса».

В декабре 2016 года Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель затронули тему урегулирования ситуации на Кипре.