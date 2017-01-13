Как только не изгалялись российские "говорящие головы" - непременные участники всех телешоу над тем, что уходящий президент США Барака Обама прослезился в своей прощальной речи. Фрагмент его выступления, когда он, выражая благодарность своей семье за поддержку во время всего 8-летнего президентского мандата почти расплакался, многократно повторялся на ведущих российских телеканалах.

Пресса в тон эфиру cловами премьера Д.Медведева (сказанными правда, по другому поводу) "кошмарила" хозяина Белого дома, которому осталось быть на своем посту всего несколько дней. "Уходя-уходи"- таков был рефрен большинства выступлений, и не "пытайся нагадить заступающему лидеру". Под последним подразумевалось прежде всего, как считают в Москве, желание "загнать российско-американские отношения" в тупик с тем, чтобы сделать для президента Дональда Трампа процесс улучшения этих отношений чрезвычайно трудным.

Да, принятые нынешней администрацией в последний час новые санкции в отношении России выглядят не слишком серьезно. Ну, попал под них глава СКР Александр Бастрыкин в компании с Дмитрием Ковтуном и Андреем Луговым (последних на Западе обвиняют в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко). И что, это может как-то навредить кремлевскому руководству? Приведет к его смене?

Многие американские СМИ, в том числе имеющие репутацию сравнительно либеральных, камня на камня не оставляют от президентского наследия Обамы. Они, также как и официальный представитель российского МИДА Мария Захарова считают его "политическим неудачником".

Годы сплошной болтовни?

"Президентство надежды Обамы заканчивается озлобленностью и разочарованием", - под таким заголовком публикует аналитический материал о годах Обамы респектабельная The Wall Street Journal. "Провальное наследие Обамы "- заголовок в газете Boston Globe. "8 лет болтовни" - это уже из российского интернет-издания Gazeta.ru

Наследие Барака Обамы действительно противоречиво, скорее разочаровывает, чем вдохновляет. В Америке его чаще всего упрекают на мягкотелость и нерешительность, которая непозволительна для лидера единственной супердержавы. В России не любят и презирают, но не за ущербные как здесь говорят "мстительные" санкции, а за слабость. Так в компании дворовых детей третируют нетипичных подростков, которые не могут постоять за себя.

Давайте же посмотрим, какие же аргументы приводят критики политики Обамы за океаном (с позицией российских мыслителей все более или менее ясно и понятно). Наиболее подробно ее выражает маститый колумнист Джеф Джейкоби из упомянутой газеты Boston Globe. В экономической сфере, считает он, у Обамы не было вообще никаких достижений. И это, при том, что в начале 2017 безработица составила минимальный уровень за последние 7 десятилетий, а средний ежегодный прирост ВВП за восемь лет достигал 2.1 процента! Джейкоби говорит, что эти результаты были наихудшими, если взять всех президентов со времен окончания Второй мировой войны. Так и хочется спросить: а как же деятельность Джорджа Буша-младшего, который к 2008 году привел Америку к глубочайшему кризису?! В качестве одного из главных аргументов автор приводит то, что число молодых людей в возрасте от 18 до 34, проживающих вместе с родителями стало наибольшим в стране со времени Великой депрессии (!). "Тю", - сказали бы на это наши соседи на Украине.

Столь же субъективными выглядят и данные о том, сколько людей причисляют себя к среднему классу. По словам колумниста, в 2008 году, когда Обама был избран в первый раз 63 процента говорили о себе как о представителях среднего класса. А восемь лет спустя таковыми считает себя лишь 51 процент.

"Obamacare", как называется в Америке главный проект Обамы по внедрению обязательной медицинской страховки по мнению Джейкоби - полный провал. До сих пор, пишет он, 27 миллионов американцев лишены этой страховки. Однако отметим, что 47 миллионов получили ее, что значительно снизило стоимость лечения, а также помогло. как и обещал президент, сохранить отношения с теми врачами, которые были гражданам Америки по душе. Кроме того, нельзя игнорировать и мощнейшее противодействие Obamacare со стороны конгресса. Сейчас, не дожидаясь инаугурации 45-го президента США, конгресс уже пообещал, что он, буквально на следующий же день после вступления в должность Трампа отменит этот план Обамы.

В сфере внешней политики абсолютно все действия Обамы были провальными, считает Джейкоби. Поспешный вывод войск из Афганистана создал в этой стране вакуум, который быстро заполнили талибы. Отказ от интервенции в Сирии позволил диктатору Башару Асаду проводить масштабный геноцид против собственного народа. Попустительство диктаторам позволило русским захватить Крым и разрушить Алеппо (можно подумать, что до этого ИГИЛ успешно восстанавливал этот город?), иранцам проводить испытания ракет дальнего радиуса действия, а кубинским властям продолжать угнетать свой народ. Одновременно, считает автор, Обама предал Израиль, Украину, а также Польшу и Чехию (?)

А что не сделал Обама?

Я, не оправдывая и не защищая команду Барака Обамы, все же предложил бы посмотреть на эту картину с другого угла.

44-ый президент Америки отказался поставлять летальное оружие Киеву, что могло бы привести к полномасштабной войне между Украиной и Россией. Кремль на Западе считают ответственным за поощрение сепаратистов Донбасса и стремление расколоть Украину. Но представьте себе, что произошло бы, если на Донецк и Луганск двинулись колонны американских танков, которых поддержали бы современные американские истребители, пилотируемые летчиками США. Вы полагаете, что Москва осталась бы в стороне от конфликта? При том, что в российском генштабе немало горячих голов, которые обещают захватить Киев в течение 36 часов. Такой сценарий, который поставил бы мир на грань вооруженного конфликта между Россией и Западом с гарантированным ядерным уничтожением человечества кому-то нравится?

Сделка с Ираном не бесспорна. Но было бы лучше, если вы Вашингтон открыто поддержал стремление Израиля нанести массированный удар по иранским ядерным объектам и это спровоцировало бы огромный пожар на всем Ближнем и Среднем Востоке с совершенно непредсказуемыми последствиями?

Обама в последний момент опустил руку, уже замахнувшуюся было приступить к бомбардировкам сирийской армии и правительственных учреждений Асада. Но что произошло бы в многострадальной Сирии, если бы Асада свергли? Там вакуум точно бы заняли игиловцы, которые по своей численности, организации и мотивации намного сильнее, чем пресловутая "умеренная оппозиция".

В чем, по мнению колонки в Boston Globe заключалось "предательство" Обамы в отношении Польши и Чехии? В том, что он не поставил в эти страны комплексы ПРО, которые еще со времен Буша-младшего стали для Кремля как красная тряпка для быка? Или мир очень хотел видеть некую локальную "войнушку" между Россией и НАТО в Восточной Европе?

"Движущей силой политики президента Обамы было желание сделать мир более безопасным и мирным, - пишет в защиту уходящего президента США журналист радиостанции "Свобода" Петр Черемушкин. - Иногда его подход казался наивным и прекраснодушным, но вот чего у него не отнимешь – он стремился к примирению. И не его вина в том, что мир состоял из политиканов и "законно избранных" диктаторов, которые играли по другим правилам. Словом, есть основания полагать, что внешнеполитическое наследие Обамы будет со временем оценено со знаком плюс, а не со знаком минус".

А что предлагает Трамп?

Вполне может быть, что так оно и произойдет. И это, думается, может произойти достаточно скоро. Заступающий президент Трамп только что провел свою первую со времени избрания пресс-конференцию. И что же он на ней сказал, какие приоритеты своего президентства обозначил?

Основное внимание мистер Трамп уделил тому, чтобы отмазаться от обвинений в том, что за его избранием стоял Кремль и слухов о том, что у российского руководства есть некий компромат на него. Трудно не обратить внимания на то, что по мере приближения к инаугурации Трамп начал резко менять свой тон по отношению к России. Несколько дней назад он впервые допустил, что Россия могла стоять за хакерскими атаками против Демократической партии США (а ведь до этого он называл подобные обвинения "охотой на ведьм").

Теперь Трамп уверяет, что он "если это будет нужно - сможет быть более жестким с Россией, нежели его соперница на выборах Хиллари Клинтон".

Меняется и его риторика в отношении Владимира Путина. «Я надеюсь, что мы с ним (Путиным) поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не получится». Это уже нечто другое в импровизациях Трампа.

В унисон с ним зазвучал речи кандидата на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона, номинациям которого еще недавно едва ли не рукоплескали в Москве. Выступая в конгрессе, он теперь заявляет: "Россия представляет собой угрозу для Америки" и также, пока правда чисто теоретически, высказывается в поддержку поставок Украине летального оружия. Как тут не вспомнить русскую пословицу: "Вот тебе бабушка, и Юрьев день".

Но похожие поговорки существуют, наверное, и во многих других странах. Возвращаюсь к первой пресс-конференции Трампа в Нью-Йорке. Единственной конкретной инициативой, которую он огласил на ближайшее будущее является… строительство трехметровой стены на границе с Мексикой. При этом будущий президент пообещал заставить соседа финансировать ее сооружение.

Одна из моих знакомых, в прошлом москвичка, переехавшая в США, пишет мне: "Мне все кажется, что Трамп в один прекрасный момент подойдет к трибуне, широко улыбнется и скажет: "Ребята, вся история с моим избранием была шутка. Это розыгрыш, парни".

Но надежд на этот сон становится с каждым днем все меньше. Вполне возможно, что мы еще не раз вспомним слезы слабохарактерного Обамы. И, может быть, даже всплакнем вслед за ним. Да и по нему.