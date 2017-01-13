 

В Турции рассказали об изменении Конституции

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что парламент Турции вынесет на референдум до конца этой недели конституционные поправки, касающиеся перехода на президентскую систему правления.

«Восьмая статья прошла. Президентская система — устоявшееся явление в развитых странах. Если парламент будет работать так же стабильно, то на этой неделе после обсуждения оставшихся статей законопроекта конституционные изменения будут вынесены на референдум. Если парламент придет в нерабочее состояние, то можно будет думать о досрочных выборах», — сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV в пятницу.

Проект изменений в Основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования в 1923 году Турецкой Республики, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

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